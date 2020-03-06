الفخفاخ يدعو كافة التونسيين إلى توحيد الصفوف حول الوطن



عزّى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الخميس، عائلة الشهيد الملازم الأول توفيق محمد الميساوي الذي توفي جراء العملية الانتحارية بالبحيرة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما حيّي رئيس الحكومة القوات الأمنية الوطنية على شجاعتها وجاهزيتها ووقوفها كسدّ منيع أمام الإرهاب في كل مكان.

كما دعا رئيس الحكومة كافة التونسيين إلى توحيد الصفوف حول الوطن ورفض كلّ أشكال العنف وكلّ ما يمكن أن يهدد بلدنا وديمقراطيتنا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

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