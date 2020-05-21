الفخفاخ يدعو لإحكام تطبيق إجراء منع التنقل بين الولايات خلال عطلة العيد

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الخميس 21 ماي 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال المجلس الوزراء والذي خصص جدول اعماله للتداول حول آخر مؤشرات الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد وتدارس عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الحكومية.

وجدّد رئيس الحكومة بالمناسبة الدعوة إلى ضرورة احكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا والحرص التام على تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بالاضافة الى مواصلة الالتزام باليقظة والحذر وعدم التراخي تجنبا لتفاقم الوضعية الوبائية.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة إحكام تطبيق كل الإجراءات والأدلة الصحية والتقيد بها، خاصة تلك المتعلقة بالتنقل بين الولايات والمدن خلال عطلة عيد الفطر وتطبيق القانون على المخالفين لهذه الإجراءات.

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