الفخفاخ يدعو 6 ولاة إلى تجنيد الموارد اللوجستية والصحية لحصر حلقات العدوى

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الجمعة 21 أوت 2020، على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة الإعداد اللوجستي للوقاية من فيروس كورونا في المستوى الجهوي بمشاركة ولاة قابس وتطاوين والقيروان والكاف ومدنين وسوسة عبر تقنية التواصل عن بعد.

ودعا رئيس الحكومة في مستهل الجلسة الولاة في الجهات التي عرفت ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى التنسيق الدوري والمتواصل مع السلط الصحية وقاعة العمليات الخاصة بالكوفيد وتجنيد كل الموارد اللوجستية والصحية لحصر حلقات العدوى وتنظيم عمليات الحجر الاجباري والذاتي.

كما أكد رئيس الحكومة أن استراتيجية الدولة في مجابهة الـ »كورونا » تقوم على التعايش مع الوباء عبر اتخاذ أقصى إجراءات التوقي والحذر دون اللجوء لحجر صحي شامل على غرار بقية دول العالم مضيفا ان التفاعل سيكون وفقا للدراسات الصحية حول تطور الفيروس ودرجة انتشاره وخطورته وهو ما تعمل عليه الفرق العلمية والطبية في بلادنا.

واستمع المجلس إلى عروض حول الوضع الوبائي في الولايات التي عرفت أكثر انتشار للفيروس خلال المدة الفارطة واحتياجات ومتطلبات هذه الولايات لتفادي تداعيات انتشار الفيروس.

كما حدد المجلس أبرز الأولويات والتدخلات الصحية والأمنية والتنظيمية المطلوبة للحد من انتشار الوباء خاصة في هذه الولايات.

وأوصى المجلس بضرورة وضع استراتيجية فعالة للحجر الصحي الاجباري تقوم على التقصي السريع وتوفير أماكن مهيئة والمتابعة واليقظة كما أكد المجلس على ضرورة توفير المستلزمات الضرورية والعاجلة في المستشفيات خاصة في الولايات الأكثر عرضة لانتشار الفيروس وتوفير المواد المعقمة والكمامات وتعقيم المؤسسات والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمحطات.

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