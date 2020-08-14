الفخفاخ يستقبل الخبير الاقتصادي أنيس المراكشي

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الجمعة 14 أوت 2020 بقصر الحكومة بالقصبة الخبير في الاقتصاد والاحصائيات أنيس المراكشي للتباحث حول المستجدات الاقتصادية في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا.

وتناول اللقاء بالخصوص خطة الإنقاذ الاقتصادي التي قدمتها الحكومة للحد من تداعيات أزمة الكورونا والإجراءات ذات الأولوية التي يمكن اتخاذها لانعاش الدورة الاقتصادية والتفاعل مع كل المستجدات الصحية التي قد تطرأ خصوصا مع تواصل انتشار فيروس كورونا في العالم وفي تونس.

وقدّم الخبير الاقتصادي جملة من المقترحات حول تفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي خاصة في ما يتعلق بمكافحة الاقتصاد الريعي وتوفير مناخ استثماري محفز عبر دفع المبادرة الذاتية .

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