الفخفاخ يطلب عقد دورة إستثنائية لمجلس نواب الشعب

تحول إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال ظهر اليوم الجمعة21 أوت 2020، إلى قصر باردو أين كان في استقباله راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب .

وتناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد وخصوصا الوضع الصحي بالولايات والمناطق الموبوءة على غرار ڨابس والحامة والقيروان واستعدادات الحكومة للتصدي لانتشار الوباء.

كما طالب رئيس الحكومة بعقد دورة إستثنائية للمجلس قصد استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بالتنشيط الإقتصادي وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

من جهته، أكد رئيس مجلس نوّاب الشّعب على التعاون التام مع الحكومة الحالية بما يضمن استمرار السير العادي لاجهزة الدولة، وتسهيل مهامها للقيام بدورها في مواجهة التحديات الراهنة.

كلمات البحث :الفخفاخ;دورة استثنائية;مجلس الشعب