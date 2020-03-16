الفخفاخ يلتقي رؤساء المنظمات الوطنية

التقى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ظهر اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة كلا من نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وخالد الفخفاخ رئيس الجامعة التونسية للنزل وجابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.

وتم خلال اللقاء التشاور حول آخر تطورات الأوضاع وخطّة مجابهة إنتشار فيروس كورونا و تداعياتها.

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