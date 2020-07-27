الفخفاخ يلتقي رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي

إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الاثنين 27 جويلية 2020، بقصر الحكومة بالقصبة بوزير الداخلية ورئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي.

وتناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد، وكانت مناسبة عبّر خلالها رئيس الحكومة عن تمنياته بالتوفيق لهشام المشيشي في تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة إلى متطلبات المرحلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وعلى إستكمال مسار التأسيس والإصلاح.

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