الفخفاخ يلتقي سيف الدين مخلوف وراشد الخياري

يواصل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لقاءاته برؤساء الكتل البرلمانية وعدد من نواب الشعب.

وفي هذا الإطار، استقبل الفخفاخ صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج، سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة ونائب الشعب عن حزب السيادة راشد الخياري.

وشدد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية الحوار بين مختلف الأطراف السياسية لخلق مناخ من الثقة وإكساب العمل الحكومي والبرلماني النجاعة المطلوبة لتحقيق اهداف المرحلة.

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