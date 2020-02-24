الفخفاخ يُؤكّد أهمية المقاربة التشاركية في الحكم

أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مساء اليوم الاثنين، رمزية توقيع مذكرة التعاقد بين الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي ، مشددا على هذه اللحظة التاريخية وأهمية المقاربة التشاركية في الحكم بما يحقق النجاعة و يكرس التضامن و الانسجام ويعزز المسائلة .

كما تعهد رئيس الحكومة المكلف بمواصلة الحكومة سعيها و انفتاحها على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة بغاية ضمان الاستقرار و التقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد .

وشهد حفل التوقيع حضور نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة و محمد عبو امين عام التيار الديمقراطي و زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب و يوسف الشاهد رئيس حركة تحيا تونس و حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني

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