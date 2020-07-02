الفخفاخ يُؤكّد: لم أتجاوز الآجال القانونية الخاصة باستقالتي من إدارة 3 شركات

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار له مع موقع نواة اليوم الخميس 02 جويلية 2020، أنه لم يتجاوز الآجال القانونية الخاصة باستقالته من إدارة 3 شركات .

وقال إنه استقال من المناصب التي كان يشغلها منذ 15 أفريل الماضي وقدم الاثباتات لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.

وأشار الفخفاخ إلى أن بصدد إحالة الأسهم التي يملكها لأحد الشركاء، مشيرا إلى أن الآجال تنتهي موفى شهر جويلية الجاري.

وبين الفخفاخ بأن قضية تضارب المصالح المتعلقة به جاري التحقيق فيها من كل السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، مؤكدا أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي بإمكانها الإعلان عن وجود تجاوز للقانون من عدمه.

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