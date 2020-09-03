الفخفاخ يُسلّم مقاليد السلطة إلى المشيشي

اقرأ المزيد ...

الفخفاخ يلتقي رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الاثنين 27 جويلية 2020، بقصر الحكومة با ...

الفخفاخ: حالما أنزع جبة الدولة سأُجيب على التشويه والمغالطات التي طالتني أكد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في كلمة ألقاها خلال موكب تسليم السلطة إلى الحكومة ال ...

من هو هشام المشيشي وزير الداخلية المقترح؟ قرر المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ تعيين هشام المشيشي وزيرا للداخلية في تشكيلة حكومته ...

"جمعة" يُسلّم السلطة لـ "الصيد" يوم الأربعاء القادم أكّد مصدر مسؤول برئاسة الحكومة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الجمعة، أ ...