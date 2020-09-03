الفخفاخ يُسلّم مقاليد السلطة إلى المشيشي

سلّم رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ في موكب انتظم بقصر قرطاج اليوم الخميس، مقاليد السلطة لرئيس الحكومة الجديدة هشام المشيشي.
وقد حضرت موكب تسليم السلطة شخصيات سياسية ورؤساء منظمات وطنية وهيئات دستورية وغاب عنها وزراء من حكومة الفخفاخ على غرار وزير الوظيفة العمومية محمد عبو ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي.
وللتذكير فقد نالت حكومة هشام المشيشي يوم الثلاثاء المنقضي ثقة البرلمان بموافقة 134 نائبا وأدت أمس الأربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية .
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