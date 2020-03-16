الفخفاخ يُطلع سعيّد على الإجراءات المُتّخذة لمكافحة كورونا



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الاثنين 16 مارس 2020 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتناول اللقاء الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مكافحة فيروس كورونا، وتقييم نجاعتها ومدى وعي المواطنين بدقة الموقف. كما تم بحث ما يجب اتخاذه من إجراءات أخرى اليوم.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين واحترام كل سلطة لاختصاصاتها دون تداخل أو تضارب أو مضاربات سياسية.

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