الفخفاخ يُعلن عن إجراءات استثنائية بكلفة 2500 مليون دينار

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت، عن إجراءات استثنائية ستتّخذها الحكومة خلال الفترة القادمة بكلفة قاربت 2500 مليون دينار.
وفيما يلي القرارات المتخذة:
-المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدفع للعمال والأجراء والموظفين
-فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار كمساعدات للعمال المحالين على البطالة الفنية.
-توفير إعتمادات بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في شكل منح تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية
-تأجيل خلاص القروض البنكية لـ6 أشهر للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم مليون في الشهر.
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