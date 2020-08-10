الفخفاخ يُعلن عن جملة من القرارات لفائدة المرأة في الوسط الريفي

أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بمناسبة زيارته اليوم الاثنين 10 أوت 2020، إلى منطقة العروسة من ولاية سليانة تزامنا مع إنطلاق الإحتفال باليوم الوطني للمرأة على جملة من القرارات .

وفيما يلي القرارات المعلن عنها:

1- تخصيص قطعة أرض لبناء مقر نقطة لبيع المنتوجات النسائية بولاية سليانة باعتمادات قدرت ب 168الف دينار مع إعتماد هذا التمشي بكل الولايات و تخصيص الموارد الضرورية لذلك .

2- التسريع بإحداث قرية حرفية بمعتمدية مكثر .

3- إصدار الأمر المنظم لنقل العاملات الفلاحيات و سيتم إدراجه في أول مجلس وزاري مضيق يعقد هذا الاسبوع .

4- تفعيل برنامج العائل الوحيد إمرأة بولاية سليانة .

5- إستغلال منظومة « Profits » لخلق موارد رزق مباشرة للنساء الفلاحات .

6- الاستفادة من المشاريع الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة و الموجهة إلى الهياكل المهنية لبعث موارد رزق للنساء .

وأبرز رئيس الحكومة الدور الهام الذي تضطلع به المرأة في المناطق الريفية و في الدورة الاقتصادية حيث يعتمد القطاع الفلاحي بدرجة أولى على قوة العمل النسائية ويستوعب حوالي نصف مليون امرأة تمثلن 43 بالمائة من النساء النشيطات في الوسط الريفي.

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