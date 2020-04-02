الفخفاخ يُعلن عن 5 إجراءات جديدة

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار مباشر أجراه مع القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الخميس، عن 5 إجراءات جديدة تم اتخاذها للحد من تداعيات الحجر الصحي الشامل على المواطنين خاصة بعد التمديد فيه لأسبوعين وذلك بحوالي 400 مليون دينار.

وفيما يلي القرارات الجديدة المتخذة:

- تخصيص 100 مليون دينار اضافية للمساعدات الاجتماعية

- التأخير في دفع الأقساط لمدة 3 أشهر لمن دخلهم أقل من الف دينار.

- تخصيص 100 مليون دينار اضافية للمحالين على البطالة الفنية

-تخصيص 100 دينار للمتقاعدين لمن دخلهم أقل من 180 دينار ، سيتم صرفها في الجراية القادمة.

- تأخير استخلاص القروض بالنسبة للقطاعات المتضررة

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