الفخفاخ يُقدم تعازيه إلى الشعب اللبناني إثر حادثة الانفجار في بيروت

أدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الأربعاء 05 أوت 2020، زيارة إلى سفير جمهورية لبنان طوني فرنجية بمقر إقامته، وقدّم رئيس الحكومة بالمناسبة تعازي ومواساة الحكومة التونسية والشعب التونسي إلى الحكومة والشعب اللبناني إثر حادثة الانفجار في ميناء بيروت أمس الثلاثاء.

وعبّر رئيس الحكومة عن تعاطف الحكومة والشعب التونسي المطلق مع الشعب اللبناني في هذا المصاب الجلل، مؤكدا وقوف تونس الدائم مع الشعب اللبناني وحرص بلادنا على تقديم العون والمساعدة إلى لبنان في هذه المحنة .

من جهته، أثنى السفير اللبناني على موقف تونس دولة و شعبا و على الهبة التضامنية الكبيرة التي عبر عنها الشعب التونسي على اثر هذه الحادثة الأليمة التي هزت لبنان، مذكرا بعمق العلاقات بين البلدين وعراقتها وأن تونس كانت دائما إلى جانب الشعب اللبناني في كل المواقف.

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