الفخفاخ يُقدّم أولويات حكومته

أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الضيافة بقرطاج صباح اليوم الجمعة، وجود مواضيع حارقة لم تعد تنتظر وتتطلب منا تدخلا عاجلا.

وتتمثل الأولويات في:

- إرجاع الأمن

-التحكم في الأسعار

-مكافحة الفساد وتركيز الحوكمة الرشيدة

-مشكلة الحوض المنجمي

-تعبئة الموارد لسنة 2020 وهو مخطط للمدى المتوسط

-توفير العملة الصعبة في البلاد والتحكم في العجز الصناعي والمديونية عبر إعداد مقاربة شاملة

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