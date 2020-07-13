الفخفاخ يُقرر إجراء تحوير في تركيبة الحكومة

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في بيان أصدره اليوم الاثنين، قراره إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

وانتقد الفخفاخ مساعي حركة النهضة الموازية والحثيثة لادخال تحويرات جوهرية في شكل الإئتلاف الحكومي وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وارادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار، وفق نص البيان.

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