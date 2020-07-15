الفخفاخ يُقرر إقالة وزراء النهضة وتعيين وزراء بالنيابة خلفا لهم



قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ مساء اليوم الأربعاء، إعفاء أحمد قعلول، ومنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبد اللطيف المكي، وسليم شورى من مهامهم.

كما قرر الفخفاخ تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة.

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