الفخفاخ يُقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب

أكدت مصادر مطلعة اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ قرر إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.

وقد تم تعيين القاضي عماد بوخريص على رأس الهيئة وهو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب.

وسيقوم فريق مكلّف من قبل وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو بالقيام بمهمة تفقد صلب هيئة مكافحة الفساد.

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