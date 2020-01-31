الفخفاخ: 10 أحزاب من مختلف العائلات السياسية ستكون ممثلة في الحكومة

أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، أنه تشاور مع 10 أحزاب ممثلة لمختلف العائلات الفكرية ستُشارك في تشكيل الحكومة، وهي النهضة والتيار الديمقراطي واتئلاف الكرامة وحركة الشعب وتحيا تونس ومشروع تونس وحزب البديل التونسي وحزب آفاق تونس و الاتحاد الشعبي الجمهوري ونداء تونس والتي تضم أكثر من 160 نائبا في البرلمان ما يُرجح فرضية منح الثقة للحكومة.

وقال الفخفاخ إن الحكومة ستتميز بوحدة للعائلات الفكرية السياسية والتي ستكون ممثلة جميعها في الحكومة.

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