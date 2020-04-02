الفخفاخ: 3 سيناريوهات لمصير السنة الدراسية الحالية

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار أجراه مع القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الخميس، أن السنة الدراسية الحالية ليست مهددة، مشيرا إلى أن مصير السنة الحالية مبني على 3 سيناريوهات.
1- إذا تواصل الحجر الشامل إلى آخر أفريل الجاري فإن الرزنامة الدراسية ستبقى كما هي دون تغيير
2- إذا تواصل الحجر الشامل إلى آخر شهر ماي فإن الامتحانات الوطنية ستُجرى متأخرة في شهر جويلية ، أما البقية فإنه سيتم احتساب الثلاثي الأول والثاني.
3- إذا تواصل الحجر الشامل إلى ما بعد شهر جوان فهناك احتمال لتأخير العودة المدرسية للسنة القادمة .
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