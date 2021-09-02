الفرجاني: لم نُسجّل أي إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «مو»

أكد مدير إدارة الصحة العسكرية، الفريق طبيب مصطفى الفرجاني في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021، أن تونس لم تسجل أي إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد « مو ».

وبين الفريق طبيب مصطفى الفرجاني بأن الإجراءات التي اتخذتها تونس تهدف لمنع دخول هذا الفيروس إلى تونس، ومعتبرا أن الوضع الوبائي في تونس في تحسن.

يُشار إلى أن متحور « مو » تم رصده للمرة الأولى في كولومبيا بأمريكا الجنوبية في جانفي 2021، ويعرف علميا باسم « بي. 1.621″ B.1.621. .

وكشفت منظمة الصحة العالمية بأن لدى المتحور الجديد طفرات تشير إلى أنه يمكن أن يكون أكثر مقاومة للقاحات، كما كان الحال مع متحور بيتا، حيث يحتوي على كوكبة من الطفرات التي تشير إلى خصائص محتملة للهروب المناعي » أي تجنب الدفاعات المناعية ومقاومة اللقاحات.

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