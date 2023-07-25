الفقي يُؤكّد لمـراد استعداد تونس لمُعاضدة جُهود الجزائر والتعاون المستمر في مجال الإنقاذ

جرت اليوم الثلاثاء 25 جويلية 2023 مُحادثة هاتفيّة بين وزير الدّاخليّة كمال الفقـي ونظيره الجزائري السيّد ابراهيم مــرّاد.

وقد قدّم كمال الفقـي تعازيه لمُخاطبهِ وللشعب الجزائري على إثر تسجيل عدد من الضّحايا جرّاء الحرائق التي نشبت في مناطق مُختلفة من الجُمهُوريّة الجزائريّة مُترحّما على أرواحهم الزكيّة.

وأكد الفقي تضامن وزارة الدّاخليّة التونسيّة مع نظيرتها الجزائريّة لمُجابهة الحرائق ومُختلف الكوارث واستعداد بلادنا لمُعاضدة الجُهود والتّعاون المُباشر والمُستمرّ في مجال الإنقاذ خاصّة على الحدُود المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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