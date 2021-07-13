الفنان التشكيلي والنحات محمد ياسين قلالة في ذمّة اللّه

توفي عشية أمس الإثنين 12 جويلية 2021، الفنان التشكيلي والنحات محمد ياسين قلاّلة بعد صراع مع المرض.

والراحل خريج المعهد التكنولوجي للفنون والعمارة والعمران بتونس، وتحصص في الديكور والتزويق، ودرّس بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس قبل أن يتفرغ لمشروعه الخاص « بيت الخزف » (Maison de la Céramique).

أنجز الفقيد ديكور مسرحية « في انتظار جودو » لصموئيل بيكيت، والتي قدمتها فرقة « الأملين » المسرحية ونالت الجائزة الأولى في مهرجان المسرح الجامعي بالحمامات سنة 1992) كما كان مساعد ديكور ومسؤول إضاءة في فيلم » Age of Treason ».

نظّم الراحل منذ سنة 1990 عددا من المعارض والورشات الفنية في المنستير وسوسة والعاصمة تونس فضلا عن معرض جماعي في مدينة لياج ببلجيكا بعنوان « المستقبل على مفترق طرق ».

من جهتها، تقدمت وزارة الشؤون الثقافية بأب التعازي إلى عائلة الفقيد محمد ياسين قلالة وإلى كل الأسرة الثقافية والإبداعية .

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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