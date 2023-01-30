القائمة الأولية لمجلس نواب الشعب الجديد



أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أثناء ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الاثنين، خصصت لعرض النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، عن فوز 131 مترشحا داخل الجمهورية بمقاعد في البرلمان الجديد، الذّي يعد 161 مقعدا.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في 19 ديسمبر 2022، عن فوز 23 مترشحا داخل تونس وخارجها في الدور الأوّل من هذه الانتخابات.

وتوزّع عدد الفائزين في الدور الثاني ما بين 22 إمرأة و109 رجل وفق ما أعلنه رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، فيما فاز في الدور الأوّل 3 نساء و20 رجلا وهو ما يجعل المجلس الجديد يتكون مبدئيا من 25 امرأة و 129 رجل.

وفي ما يلي قائمة الفائزين:

الهيئة الفرعية بأريانة:

* دائرة أريانة: نجلاء اللحياني (فازت منذ الدور الأول)

* دائرة المنيهلة: مهى عامر

* دائرة حي التضامن: طارق الربعي

* دائرة رواد 1: أيمن البوغديري (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة رواد 2: عبد الحليم بوسمّة (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة سكرة 1: أيمن بنصالح

* دائرة سكرة 2 : فاتن النصيبي (فازت منذ الدور الأول)

* دائرة قلعة الأندلس – سيدي ثابت : فيصل الصغير (فاز منذ الدور الأول)

الهيئة الفرعية بالقصرين:

* دائرة القصرين الجنوبية-حاسي الفريد: عبد العزيز شعباني

* دائرة القصرين الشمالية-الزهور: حاتم لباوي

* دائرة تالة-حيدرة-فوسانة: عمار عيدودي

* دائرة سبيبة-جدليان-العيون: محمد أمين مباركي

* دائرة سبيطلة: حمادي غيلاني

* دائرة ماجل بلعباس-فريانة: محمد شعباني

الهيئة الفرعية بالكاف:

* دائرة القفلعة الخصبة-الجريصة-القصور-الدهماني-السرس: ريم المعشاوي

* دائرة الكاف الغربية-الكاف الشرقية: ياسر قراري

* دائرة نبر-الطويرف-ساقية سيدي يوسف-تاجروين-قلعة سنان: عماد الدين سديري

الهيئة الفرعية بالمنستير:

* دائرة الساحلين-الوردانين-بنبلة: سامي الحاج عمر

* دائرة المكنين: حمدي بن عبد العالي

* دائرة المنستير 1: يسري البواب

* دائرة المنستير 2: صالح الصيادي

* دائرة جمال: محمد زياد الماهر

* دائرة زرمدين-بني حسان: عمر بن عمر

* دائرة طبلبة-البقالطة-صيادة-لمطة-بوحجر: رياض بلال

* دائرة قصر هلال-قصيبة المديوني: فخر الدين فضلون

الهيئة الفرعية بباجة:

* دائرة باجة الجنوبية-تيبار-تبرسق: عواطف الشنيتي

* دائرة باجة الشمالية: بثينة الغانمي

* دائرة عمدون-نفزة: رضا دلاعي

* دائرة مجاز الباب-قبلاط-تستور: معز الرياحي

الهيئة الفرعية ببن عروس:

* دائرة المحمدية: فخري عبد الخالق

* دائرة المروج-بئر القصعة : ماهر بوبكر الحضري (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة المروج-فرحات حشاد : وجدي الغاوي (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة بن عروس-المدينة الجديدة: ألفة المرواني

* دائرة بومهل البساتين-الزهراء: كمال فراح

* دائرة حمام الأنف-حمام الشط: ضحى سالمي

* دائرة رادس-مقرين: إبراهيم بودربالة (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة فوشانة: مراد الخزامي (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة مرناق: عزيز بن الأخضر

الهيئة الفرعية ببنزرت:

* دائرة بنزرت الجنوبية: فتحي المشرقي

* دائرة بنزرت الشمالية: سامي السيد (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة سجنان-جومين-غزالة: رضى السحباني

* دائرة غار الملح-العالية-راس الجبل: يوسف الطرشون

* دائرة ماطر-أوتيك: أحمد سعيداني

* دائرة منزل بورقيبة-تينجة: ماجدة الورغي

* دائرة منزل جميل-جرزونة: سيرين بوصندل

الهيئة الفرعية بتطاوين:

* دائرة تطاوين الجنوبية-البئر الأحمر-غمراسن: مصطفى البوبكري

* دائرة تطاوين الشمالية-بني مهيرة-الصمار: المنصف المعلول

* دائرة ذهيبة-رمادة: المختار عبد المولى

الهيئة الفرعية بتوزر:

* دائرة توزر: رمزي الشتوي

* دائرة دقاش-حامة الجريد-تمغزة: نبيه ثابت

* دائرة نفطة-حزوة: نزار الصديق

الهيئة الفرعية بتونس 1:

* دائرة الحرايرية: عز الدين التايب

* دائرة السيجومي-الزهور: سيرين المرابط

* دائرة الكبارية: صالح مباركي

* دائرة المدينة-باب سويقة: آمال المؤدب (فازت منذ الدور الأول)

* دائرة الوردية-جبل الجلود: محمد أمين الورغي

* دائرة باب بحر-سيدي البشير: عادل البوسالمي (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة سيدي حسين: عادل ظياف

الهيئة الفرعية بتونس 2:

* دائرة التحرير-باردو: ظافر الصغيري

* دائرة العمران-العمران الأعلى: لطفي الهمامي

* دائرة الكرم: سنياء بن المبروك

* دائرة حلق الوادي: هشام حسني (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة حي الخضراء-المنزه: ثابت العابد (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة قرطاج المرسى: ماهر الكتاري

الهيئة الفرعية بجندوبة:

* دائرة بوسالم-بلطة بوعوان: صلاح الفرشيشي

* دائرة جندوبة: حاتم الهواوي

* دائرة جندوبة الشمالية-فرنانة: محسن الهرمي (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة طبرقة-عين دراهم: محمد اليحياوي

* دائرة غار الدماء-وادي مليز: رؤوف الفقيري

الهيئة الفرعية بزغوان:

* دائرة الناظور-صواف: حسن بن علي

* دائرة بئر مشارقة-الفحص: الناصر الشنوفي

* دائرة زغوان-الزريبة: زينة جيب الله

الهيئة الفرعية بسليانة:

* دائرة بوعرادة-قعفور-الكريب-بورويس-العروسة: رشدي الرويسي

* سليانة-برقو: بسمة الهمامي

* دائرة مكثر-الروحية-كسرى: محمد الهادي العلاني

الهيئة الفرعية بسوسة:

* دائرة الزاوية-القصيبة-الثريات: يوسف التومي (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة القلعة الكبرى-سيدي بوعلي-كندار: المعز بنيوسف

* دائرة النفيضة بوفيشة-هرقلة: محمد أحمد

* دائرة حمام سوسة-أكودة: سفيان بن حليمة

* دائرة سوسة الرياض: هالة جاب الله

* دائرة سوسة المدينة-سوسة سيدي عبد الحميد: عبد القادر عمار

* دائرة سوسة جوهرة: حمدي بن صالح

* دائرة سيدي الهاني-القلعة الصغرى: محمود العامري (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة مساكن: حسام محجوب

الهيئة الفرعية بسيدي بوزيد:

* دائرة الرقاب-السعيدة-أولاد حفوز: خالد حكيم مبروكي

* دائرة بئر الحفي-سيدي علي بن عون: جلال خدمي

* دائرة جلمة-سبالة أولاد عسكر: صالح سالمي

* دائرة سيدي بوزيد الشرقية-سوق الجديد: عبد الستار زارعي

* دائرة سيدي بوزيد الغربية-الهيشرية: شفيق زعفوري

* دائرة منزل بوزيان-المكناسي-المزونة: بدر الدين قمودي

الهيئة الفرعية بصفاقس 1:

* دائرة الحنشة: عصام شوشان

* دائرة بئر علي بن خليفة: منال بديدة

* دائرة جبنيانة-العامرة: عبد الحافظ الوحيشي

* دائرة ساقية الداير: نوار الشرفي

* دائرة ساقية الزيت: مليك كمون

* دائرة قرقنة: محمود شلغاف

* دائرة منزل شاكر: حسن جربوعي

الهيئة الفرعية بصفاقس 2:

* دائرة الصخيرة-الغريبة-المحرس: ابراهيم حسين

* دائرة صفاقس الغربية: صابر المصمودي

* دائرة صفاقس الجنوبية: فاطمة المسدي

* دائرة صفاقس المدينة: معز برك الله

* دائرة طينة: أيمن المرعوي

* دائرة عقارب: شكري بن البحري

الهيئة الفرعية بقبلي:

* دائرة دوز: بوبكر بن يحي

* دائرة فوار-رجيم معتوق: الياس بوكوشة

* دائرة قبلي-سوق الأحد: الطاهر بن منصور

الهيئة الفرعية بمدنين:

* دائرة بنقردان: علي زغدود

* دائرة بني خداش: عبد السلام الحمروني (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة جربة-حومة السوق: غسان يامون (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة جربة ميدون-جربة أجيم: بديس بالحاج علي

* دائرة جرجيس: مسعود قريرة

* دائرة مدنين الجنوبية-سيدي مخلوف: محمد ضو

* دائرة مدنين الشمالية: سوسن مبروك

الهيئة الفرعية بمنوبة:

* دائرة الجديدة-طبربة-البطان: عبد الرزاق عويدات

* دائرة المرناقية-برج العامري: صابر الجلاصي

* دائرة دوار هيشر: علي بوزوزيّة (فاز منذ الدور الأول)

* دائرة منوبة: أسمة الدرويش

* دائرة وادي الليل: مريم الشريف

الهيئة الفرعية بنابل 1:

* دائرة دار شعبان الفهري-بني خيار: سامي رايس

* دائرة قربة: نورة الشبراك

* دائرة قليبية-حمام الغزاز: فاضل بنتركية

* دائرة منزل بوزلفة-الميدة: ريم الصغير

* دائرة منزل تميم: حسن بوسامة

* دائرة نابل: الأنور المرزوقي

الهيئة الفرعية بنابل 2:

* دائرة الحمامات: ياسين مامي

* دائرة الهوارية-تاكلسة: محمد بنسعيد

* دائرة بوعرقوب-بني خلاد: عبد الجليل الهاني

* دائرة سليمان: عبد القادر بن زينب

* دائرة قرمبالية: محمد علي فنيرة

الهيئة الفرعية بالقيروان:

* دائرة الصبيخة-الوسلاتية-عين جلولة: نبيل حامدي

* دائرة الشبيكة-حفوز: لطفي سعداوي

* دائرة العلاء-حاجب العيون: وليد حاجي

* دائرة القيروان الجنوبية: الطيب الطالبي

* دائرة القيروان الشمالية: أيمن نقرة

* دائرة بوحجلة: مختار عيفاوي

* دائرة نصر الله-منزل مهيري-الشراردة: كمال كرعاني

الهيئة الفرعية بقفصة:

* دائرة القطار-بلخير-السند: النوري الجريدي

* دائرة أم العرايس-سيدي بوبكر-الرديف-المتلوي-المظيلة: محمد ماجدي

* دائرة قفصة الجنوبية: محمد علي

* دائرة قفصة الشمالية-سيدي عيش-القصر-زانوش: نجيب عكرمي

الهيئة الفرعية بقابس:

* دائرة الحامة-الحامة الغربية: فوزي دعاس

* دائرة غنوش-المطوية-وذرف-منزل الحبيب: نور الهدى سبائطي

* دائرة قابس الجنوبية: ثامر المزهود

* دائرة قابس المدينة- قابس الغربيية: عصام البحري جابري

* دائرة مارث-دخيلة توجان-مطماطة-مطماطة الجديدة: عبد السلام الدحماني

الهيئة الفرعية بالمهدية:

* دائرة الجم: فتحي رجب

* دائرة الرجيش-قصور الساف-البرادعة: محمد بن حسين

* دائرة الشابة-ملولش-سيدي علوان: بلال ابن المشري

* دائرة المهدية: أحمد بنور

* دائرة أولاد شامخ-هبيرة-شربان: منير الكموني

* دائرة بومرداس-السواسي: عماد أولاد جبريل

الهيئة الفرعية بإيطاليا:

* دائرة إيطاليا: سامي عبد العالي (فازت منذ الدور الأول)

الهيئة الفرعية بفرنسا 2:

* دائرة فرنسا 2: عمر البرهومي (فاز منذ الدور الأول)

الهيئة الفرعية بفرنسا 3:

* دائرة فرنسا 3: رياض جعيدان (فاز منذ الدور الأول)

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