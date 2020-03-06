القائمة الإسمية لجرحى عملية البحيرة الإنتحارية

أعلن وزير الداخلية هشام المشيشي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 06 مارس 2020، عن قائمة جرحى العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية في محيط السفارة الأمريكية بتونس.

والجرحى هم:

-عبد السلام منور الوشتاتي

-محمد القصوري

-ربيع محمد الهادي المهداوي

-غسان جلال الجامعي

-ياسين القاسمي

-المواطنة رانية كمون

يُشار إلى أن الملازم الأول توفيق محمد الميساوي توفي اليوم بعد إصابته جراء العملية الغادرة بالبحيرة.

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