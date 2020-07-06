القائمة المستقلة «من أجل جبنيانة» تفوز في الانتخابات البلدية بجبنيانة

فازت القائمة المستقلة »من أجل جبنيانة » في الانتخابات البلدية الجزئية في جبنيانة التي جرت يوم أمس الأحد، بـ1450 صوتا لتحصل على 9 مقاعد.

كما تحصلت حركة النهضة على المركز الثاني بـ968 صوتا ما يعني حصولها على 6 مقاعد، تلتها القائمة المستقلة « جمعتنا جبنيانة » في المرتبة الثالثة بإحرازها على 749 من أصوات الناخبين، وتحصلت القائمة المستقلة « الإرادة والعمل » على المرتبة الرابعة والأخيرة بعد إحرازها على 708 أصوات.

وفيما يلي عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة:

قائمة من أجل جبنيانة : ( 9 مقاعد )

قائمة حركة النهضة : ( 6 مقاعد )

قائمة جمعتنا جبنيانة : ( 5 مقاعد )

قائمة ارادة وعمل : ( 4 مقاعد ) .

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