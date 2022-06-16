القائمة بأعمال السفارة الأمريكية تُثمّن شفافية مجلس هيئة الانتخابات في إدارته للشأن الانتخابي

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بحضور نائبه ماهر الجديدي وعضو الهيئة سامي بن سلامة اليوم الخميس 16 جوان 2022 بمقر الهيئة، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي والوفد المرافق لها.

وقدم رئيس الهيئة خلال اللقاء للدبلوماسية الأمريكية بسطة عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الوطني ليوم 25 جويلية داخل البلاد وخارجها مؤكدا بالمناسبة على توفر كل الضمانات القانونية لتكريس المبادئ التي قامت عليها الهيئة منذ نشأتها والمتمثلة خاصة في الاستقلالية والنزاهة والشفافية.

وأوضح أن الهيئة ستواصل الانفتاح على كل مكونات المجتمع المدني ومنح الاعتماد لكل الصحفيين والملاحظين الراغبين في مواكبة الاستفتاء من داخل تونس وخارجها، وهو ما يمثل تأكيدا إضافيا على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها أسوة بالاستحقاقات السابقة.

من جهتها، نوهت القائمة بالأعمال بما تتمتع به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سمعة إيجابية لدى مختلف الجهات الدولية، مثمنة اختيار مجلس الهيئة الحالي منذ البداية لنهج الشفافية في إدارته للشأن الانتخابي من خلال بث مداولاته بصفة مباشرة وانفتاحه على مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين داخل البلاد وخارجها.

كلمات البحث :السفارة الأمريكية;هيئة الانتخابات