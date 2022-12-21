القائمة بأعمال السفارة الأمريكية: حريصون على دعم تونس لدى المؤسسات المالية المانحة

استقبل وزير السياحة محمد المعز بلحسين صباح اليوم، الأربعاء 21 ديسمبر 2022، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي والوفد المرافق لها عن برنامج « Visit Tunisia » بحضور ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى تطور التعاون الثنائي بين البلدين والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة، لاسيما على مستوى تطوير السياحة البديلة والمستدامة والصناعات التقليدية والتعاون المالي والدعم لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة.

وأعرب وزير السياحة، في هذا الإطار، عن ارتياحه للديناميكية التي يشهدها التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على تعزيز مختلف برامج التعاون الثنائي والعمل على تنفيذها مثمنا ما تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من دعم لتطوير برامج الوزارة الهادفة إلى النهوض بالسياحة المستدامة والدعم المقدم لإرساء استراتيجية القطاع السياحي إلى غضون سنة 2035 فضلا عن مختلف البرامج التي يتم تنفيذها حاليا لتنويع المنتوج السياحي وإثراءه تدعيما لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير السياحة المستدامة والمسؤولة وذلك في إطار مشروع « Visit Tunisia » معبرا عن أمله في مزيد دفع هذا التعاون وتطوير وفود السياح الأمريكان إلى بلادنا وبعث برامج خاصة لتطوير الصناعات التقليدية.

من جهتها، أعربت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية عن استعداد بلادها لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجع خاصة بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدة الحرص على مواصلة العمل والدعم لأهم برامج التعاون الثنائي، المالي والفني وكذلك الدعم لدى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المانحة، بما يساعد على تجاوز الصعوبات والتحديات القائمة ويساهم في تطوير قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في تونس.

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