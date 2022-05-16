القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية تُؤكّد مواصلة بلادها دعم تونس على جميع الأصعدة

استقبل وزير السياحة محمد المعز بلحسين اليوم الإثنين 16 ماي 2022، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي مرفوقة بمدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية « USAID » بتونس السيد « سكوت دوبرشتاين ».

وأكدت وزارة السياحة في بلاغ لها اليوم، أنّ اللقاء كان مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى تطور التعاون الثنائي بين البلدين والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة، لاسيما على مستوى تطوير السياحة البديلة والمستدامة والصناعات التقليدية والتعاون المالي والدعم لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة.

وأعرب وزير السياحة، في هذا الإطار، عن ارتياحه للديناميكية التي يشهدها التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في الآونة الأخيرة مؤكدا الحرص على تعزيز مختلف برامج التعاون الثنائي والعمل على تنفيذها مثمنا ما تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من دعم لتطوير برامج الوزارة الهادفة إلى النهوض بالسياحة المستدامة والدعم المقدم لإرساء استراتيجية القطاع السياحي إلى غضون سنة 2035 في إطار مشروع « Visit Tunisia » معبرا عن أمله في مزيد دفع هذا التعاون وتطوير وفود السياح الأمريكان إلى بلادنا وبعث برامج خاصة لتطوير الصناعات التقليدية.

من جهتها، أعربت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية عن استعداد بلادها لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجع خاصة بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدة الحرص على مواصلة العمل والدعم لأهم برامج التعاون الثنائي، المالي والفني وكذلك الدعم لدى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المانحة بما يساعد على تجاوز الصعوبات والتحديات القائمة ويساهم في تطوير قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في تونس.

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