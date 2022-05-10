القائمة بالأعمال بالنيابة لدى السفارة الأمريكية تُؤكّد مواصلة بلادها الوقوف إلى جانب تونس

مثل مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين محور المقابلة التي جمعت مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش بالقائمة بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس Natasha Franceschi.

وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة، على أهميّة الشّراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ما فتئت تتدعّم في قطاع الدفاع، حيث شهد التعاون العسكري التونسي الأمريكي في السنوات الأخيرة نسقًا تصاعديًا في مجالات متعدّدة ومتنوّعة ما ساهم في الارتقاء بالجاهزية العملياتية للقوات المسلّحة.

ومن جهتها، نوّهت القائمة بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالتطوّر الحاصل في قدرات المؤسسة العسكرية والمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين والنتائج المحققة في المجال، معبّرة عن عزم الإدارة الأمريكية على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس فيما يتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية.

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