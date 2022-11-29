القادري: المرور إلى الدور الثاني هدفنا ونثق بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية

انعقد ظهر اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الجولة الثالثة من تصفيات المجموعات، التي ستجمع المنتخبين التونسي والفرنسي، غدا الأربعاء انطلاقا من الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس، وتقرر في أعقاب هذا الاجتماع أن يخوض المنتخب الوطني المقابلة باللون الأبيض كامل وسيرتدي حراس المرمى الزي الاخضر.

كما كان الموعد مساء اليوم، مع المؤتمر الصحافي الرسمي، بحضور المدرب جلال القادري واللاعب منتصر الطالبي.

وأكّد القادري أن لاعبيه يمتلكون الإمكانيات اللازمة للقيام بردة فعل بعد الهزيمة أمام المنتخب الأسترالي، مشددا على أن المرور إلى الدور الثاني هو الهدف عبر الفوز على فرنسا وانتظار نتيجة المباراة الثانية للمجموعة.

وأكد القادري أنه سيتم إدخال تغييرات على التشكيلة المحتملة للفريق للحفاظ على الثوابت الدفاعية وإيجاد النجاعة الهجومية.