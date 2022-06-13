القاضي حبيب الربعي يستقيل من هيئة الانتخابات

أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حببي الربعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أنه تقدم باستقالته من عضوية الهيئة مساندة لزملائه القضاة المضربين عن العمل للأسبوع الثاني احتجاجا على قرار رئيس الدولة إقالة 57 قاضيا ومن اجل قانون اساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية.

يُشار إلى أن رئيس الجمهورية عيّن أعضاء هيئة الانتخابات يوم الإثنين 09 ماي 2022، وأدّوا اليمين الدستورية أمامه في الـ 12 من الشهر نفسه.

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