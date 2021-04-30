القباضات في إضراب إلى غاية 5 ماي

أعلنت النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس الدخول في إضراب احتجاجي بداية من أمس الخميس 29 أفريل إلى غاية 5 ماي 2021 مع تجمع يومي أمام مقر الإدارة العامة للمحاسبة العمومية.

ويأتي هذا التحرك إثر ما اعتبرته النقابة، « فشل جلسة التفاوض للجامعة العامة للتخطيط والمالية مع وزارة المالية وتعنت وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار » الذي أدى إلى حالة غضب واحتقان في صفوف أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس وصل إلى الغلق الفوري لجميع مقرات العمل.

ويشمل الاضراب الاحتجاجي كافة أعوان و إطارات:

-الادارة العامة للمحاسبة العمومية و الاستخلاص

- الامانة العامة للمصاريف

-أمانات المصاريف لدى مختلف الوزارت

-مستودع الطابع الجبائي

- الخزينة العامة

-أمانة المال الجهوية تونس 1

- أمانة المال الجهوية تونس 2

- أمانة المال الجهوية تونس 3

- قباضات المالية

- قباضات البلدية

- قباضة المجلس الجهوي

-قباضات المؤسسات

- قباضات العقود العدلية

- الشباك الموحد

- قباضة وكالة الدفوعات

- قباضة تسجسل عقود الشركات

- المحاسبين العموميين لدى المؤسسات

- قباضة المؤسسات المتوسطة

- قباضة المؤسسات الكبرى

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