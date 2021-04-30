القباضات في إضراب إلى غاية 5 ماي

أعلنت النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس الدخول في إضراب احتجاجي بداية من أمس الخميس 29 أفريل إلى غاية 5 ماي 2021 مع تجمع يومي أمام مقر الإدارة العامة للمحاسبة العمومية.
ويأتي هذا التحرك إثر ما اعتبرته النقابة، « فشل جلسة التفاوض للجامعة العامة للتخطيط والمالية مع وزارة المالية وتعنت وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار » الذي أدى إلى حالة غضب واحتقان في صفوف أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس وصل إلى الغلق الفوري لجميع مقرات العمل.
ويشمل الاضراب الاحتجاجي كافة أعوان و إطارات:
-الادارة العامة للمحاسبة العمومية و الاستخلاص
- الامانة العامة للمصاريف
-أمانات المصاريف لدى مختلف الوزارت
-مستودع الطابع الجبائي
- الخزينة العامة
-أمانة المال الجهوية تونس 1
- أمانة المال الجهوية تونس 2
- أمانة المال الجهوية تونس 3
- قباضات المالية
- قباضات البلدية
- قباضة المجلس الجهوي
-قباضات المؤسسات
- قباضات العقود العدلية
- الشباك الموحد
- قباضة وكالة الدفوعات
- قباضة تسجسل عقود الشركات
- المحاسبين العموميين لدى المؤسسات
- قباضة المؤسسات المتوسطة
- قباضة المؤسسات الكبرى
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