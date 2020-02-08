القبض على إرهابي بالعاصمة وحجز متفجرات: الداخلية تنفي

أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم السبت، بلاغا تبعا لما تم تداوله مساء اليوم على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » والتي جاء فيها وأنه تم القبض على عنصر إرهابي بالعاصمة وحجز متفجرات بحوزته

وأكدت الداخلية أن هذا الخبر عار من الصحة وأنه لم يتم القبض على أي عنصر إرهابي أو حجز لمتفجرات.

كما نيهت الوزارة من ناحية أخرى إلى أن الصفحات التي تتولى تنزيل هذا الخبر لا علاقة لها باي هيكل أمني، مؤكدة أنها تحتفظ تبعا لذلك بتتبع من يقف ورائها ويستغلها لترويج أخبار تستهدف استقرار الوضع العام بالبلاد.

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