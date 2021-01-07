القبض على إرهابي خطير جدّا خطّط لتنفيذ عمليات إرهابية

تمكّنت الإدارة العامة للمصالح المختصّة للأمن الوطني، مؤخرا، بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وعلى إثر توفّر معلومات إستعلاماتيّة مؤكّدة ومتابعة فنّية وميدانيّة عالية الدقّة، من إلقاء القبض على إرهابي مُصنّف خطير جدّا، محل عدّة مناشير تفتيش، وهو من أحد قادة ما يُسمّى بتنظيم « القاعدة » الإرهابي ببلادنا، حيث سبق له الاضطلاع بمهام قياديّة بذات التنظيم بإحدى بؤر التوتّر وله إرتباط بعناصر ما يُسمّى بكتيبة « عقبة ابن نافع » المتحصّنة بالفرار بالجبال التونسيّة.

هذا وقد ثبت من خلال الأبحاث، تنسيق المعني مع قيادات بارزة بتنظيم « القاعدة » الأمّ بالخارج وعناصر الكتيبة المذكورة بالداخل للتخطيط لتنفيذ عمليّات إرهابيّة، كما ثبت إشرافه على تقديم الدعم المادي واللوجستي المتأتي من الخارج لها.

وقد أمكن خلال ذات العمليّة الأمنيّة، حجز سلاح حربي نوع « كلاشنيكوف » وذخيرة حيّة، كما تمّ كشف وتفكيك خليّة دعم مادي ولوجستي للإرهابي الخطير المذكور وإيقاف عناصرها والأبحاث ما تزال متواصلة على صعيد الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني.

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