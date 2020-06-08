القبض على امرأة محكوم عليها بالسجن لمدة 1277 سنة

تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس بحي بن يونس الحرايرية يوم 06 جوان 2020، من القاء القبض على امرأة عمرها 28 سنة قاطنة بالدندان صادر في شأنها 205 منشور تفتيش من اجل « التحيل والسرقة و اصدار صكوك بدون رصيد » و34 بطاقة جلب و محكوم عليها بالسجن لمدة 1277 سنة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الموقوفة بحسب تعليمات النيابة العمومية.

وكشف العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني في تصريحات إعلامية له اليوم الاثنين، أن وحدات الحرس تمكنت من القبض على الشابة مساء السبت وهي وكيلة بشركة ومن مواليد 1992، مبينا بأن العملية انطلقت منذ 2013 حيث تم القبض على صاحبة الشركة ثم القبض على شقيقها منذ سنة ونصف وأخيرا تم القبض يوم السبت على الوكيلة، مؤكدا أن عدد المتضررين من هذه الشركة المتحيلة بلغ 12500.

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