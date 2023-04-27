القبض على تكفيريين أحدهما شقيق إرهابي تم القضاء عليه

تمكنت وحدات تابعة لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة الإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب يومي 25 و26 أفريل 2023، وبمشاركة دورية تابعة للتوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بنابل من ضبط عنصرين تكفيريين، أحدهما شقيق عنصر إرهابي تم القضاء عليه في جبال القصرين مفتش عنهما لفائدة هياكل قضائية من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و صادر في شأنهما حكما بالسجن لمدة 11 سنة مع النفاذ العاجل و 05 سنوات مراقبة إدارية لكل منهما.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بإتخاذ ما يتعين في شأنهما لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة.

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