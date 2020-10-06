القبض على تكفيريين تابعين لداعش خططا لتنفيذ عمليات إرهابية

تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، بعد عملية استباقية نوعية ومتابعة ميدانية عالية الدقة وبناءً على معلومات استخباراتية فنية دقيقة، من الكشف مؤخرا عن عنصرين تكفيريين تابعين لما يسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي (أحدهما غير مكشوف أمنيا) خططا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية ببلادنا إلاّ أن عملية إيقافهما والتي تمت في وقت وجيز بجهتي جندوبة وقبلي، حالت دون ذلك.

وبإحالتهما على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهّد بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن ذلك تم بالتنسيق مع الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

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