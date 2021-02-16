القبض على تكفيريين محل حكم بالسجن

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بحدائق المنزه من ولاية تونس يوم 15 فيفري 2021، من ضبط عنصر تكفيري بجهة حي الرفاهة مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الانتماء الى تنظيم ارهابي » ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.

كما تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بباجة اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الانتماء الى تنظيم ارهابي » ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالاحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

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