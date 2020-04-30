القبض على تكفيري خطير بايع داعش

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني، من الكشف عن عنصر تكفيري خطير (من مواليد 1994) بايع تنظيم داعش الإرهابي وشرع في التواصل مع عدد من أتباعه بسوريا وليبيا في محاولة منه للالتحاق بهم.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن التكفيري تلقى بتوجيهات من أحد الإرهابيين الأجانب لعدم تمكنه من مغادرة البلاد، تكوينا فنيا في صناعة المتفجرات والسميات، عبر اشتراكه في قناة خاصة بالذئاب المنفردة، فكانت أولى مخططاته هي تفجير أحد مكاتب الاقتراع خلال انتخابات 2019 والتي فشل في تنفيذها اعتبارا للانتشار الأمني المكثف وقتها ليلجئ فيما بعد إلى رصد عناصر أمنية بنية استهدافهم.

وقد تم إيقاف المعني وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليتم إيداعه السجن.

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