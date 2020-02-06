القبض على تكفيري محكوم بالسجن لـ24 عاما

اخر تحديث : 06/02/2020

القبض على تكفيري

تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس يوم أمس الأربعاء 05 فيفري 2020، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري من متساكني معتمدية المروج من ولاية بنعروس مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الانضمام إلى تنظيم إرهابي » وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 24 سنة.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه بحسب تعليمات النيابة العمومية.


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