القبض على تكفيري محكوم بالسجن لـ24 عاما

تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس يوم أمس الأربعاء 05 فيفري 2020، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري من متساكني معتمدية المروج من ولاية بنعروس مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الانضمام إلى تنظيم إرهابي » وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 24 سنة.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه بحسب تعليمات النيابة العمومية.

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