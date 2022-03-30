القبض على شخصين من أجل التدليس وافتعال تأشيرات سفر

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس مرفوقة بدورية تابعة للفرقة المركزية الثانية للإستعلام يوم 29 مارس 2022، على إثر توفر معلومات لدى إدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة مفادها تواجد شبكة تنشط في مجال التدليس وافتعال تأشيرات سفر إلى الفضاء الأوروبي، من القاء القبض على شخص وبتفتيش منزله تم حجز 03 جوازات سفر ومجموعة من الوثائق الخاصة لعدد من الأشخاص وسترة نجاة (إعترف أنه يستعد لاجتياز الحدود البحرية خلسة).

وكشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني على صفحته بالفايسبوك أنه بالتحري معه اعترف أنه ينشط في هذا المجال مع شخص آخر من ولاية القيروان، وبالتنسيق في شأنه مع نظيرتها بحفوز تم القاء القبض عليه وحجز جوازات سفر ووثائق متعلقة بتكوين تأشيرات سفر.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

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