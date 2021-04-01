القبض على شخص أعدّ ورشة لصنع وتعديل الأسلحة وبنادق الصيد

تمكنت وحدات الحرس الوطني، بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة يوم 31 مارس 2021، من الكشف عن ورشة حدادة معدة لصنع وتعديل الأسلحة وبنادق الصيد، وحجزت بداخلها بندقيتي صيد و22 خرطوشة وكمية من البارود وآلات ومواد تستخدم لصنع وتعديل البنادق.

كما تمكنت من القبض على شخص (61سنة صاحب الورشة) والذي بمزيد التحري في شأنه ثبت وانه محل منشور تفتيش من أجل « القذف ».

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بمباشرة قضية عدلية في الغرض وإدراج شخص أخر شمله البحث بالتفتيش.

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