القبض على عناصر تكفيرية كانوا يعتزمون الالتحاق بمجموعة إرهابية

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، خلال الأيام الفارطة، من الإطاحة بعنصر تكفيري اعترف باعتزامه التوجه للمرتفعات الغربية بالبلاد قصد الانضمام إلى عناصر إرهابية هناك، إلا أن العملية الاستباقية للوحدات الأمنية حالت دون ذلك.

وتم بتعميق التحريات معه، الكشف وايقاف عنصرين آخرين كانا على علم مسبق بمخططه ويعتزمان الالتحاق به.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن الأبحاث متواصلة على صعيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني.

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