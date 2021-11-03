القبض على قاتل الشاب فراس قاسم

تمكنت الوحدات الأمنية بسوسة فجر اليوم الأربعاء، من القبض على قاتل الشاب فراس قاسم، نجل المسؤول السابق بالنجم الساحلي و المسؤول الحالي بالجامعة التونسية لكرة السلة فؤاد قاسم.

وبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 معز اليوسفي في تصريحات صحفية له صباح اليوم، أنّ الوحدات الأمنية ألقت القبض على الجاني والفاعل الرئيسي في حادثة قتل الشاب فراس قاسم بجهة قريبة من منطقة سوسة.

وللتذكير فقد تم يوم الثلاثاء، الاحتفاظ بشخصين ساعدا المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب فراس قاسم في سوسة، حيث وفرا له سيارة ليقوم بعد ذلك بالفرار.

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