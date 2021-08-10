ضبط قاضية بحوزتها مبلغ هام من العملة الصعبة وتحجير السفر عليها

على اثر عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي و الحدود الجنوبية للبلاد التونسية.

تمكنت ظهر اليوم دورية تابعة لفرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بالمنستير على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم و صفاقس من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة، وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار.

و بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير تم استنطاق المشتبه بها و التي صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها.

وكشف الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية روضة بريمة اليوم الثلاثاء 10 أوت 2021، أن الأبحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الأموال المحجوزة، مشيرة إلى أنه تم الإذن بحجز سيارة القاضية وتحجير السفر عليها وإبقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث والكشف علن حقيقة مصدر الأموال والمعاملة الحاصلة بين الطرفين.

كلمات البحث :العملة الصعبة;تحجير السفر;قاضية