القبض على مروّج أخبار زائفة تتعلّق باستقالة قيادات أمنيّة ومسؤولين بالدولة

أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس الأحد، أنه تمّ القبض على مستغلّ صفحة الكترونيّة على موقع التّواصل الإجتماعي « فايسبوك » تعمّد من خلالها يوم 21 مارس 2020 نشر أخبار زائفة تتعلّق باستقالة قيادات أمنيّة ومسؤولين بالدولة وهو ما من شأنه المسّ من استقرار البلاد وزعزعة أمنها، وحجز هاتفه الجوّال وحاسوبه المحمول.

وأكدت الوزارة أن النّيابة العموميّة أذنت باستشارتها بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّه ومواصلة الأبحاث.

كلمات البحث :أخبار زائفة;القبض;قيادات;مسؤولين