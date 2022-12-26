القبض على مصنف خطير رفقة صانعة محتوى و حجز كمية من القنب الهندي والكوكايين

أعلن المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين، أن معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس توفرت في الآونة الأخيرة في خصوص نفر مفتش عنه مصنف خطير صادرة في شانه 36 منشورا .

وأكد المتحدث بأنه تم اخضاع المعني للمراقبة الميدانية و الفنية إلى حين التعرف على المنزل الذي يتحصن فيه بالفرار وتم التنسيق مع ممثل النيابة العمومية و مداهمة الشقة في منطقة عين زغوان معززين بدورية تابعة للإدارة الفرعية للإجرام أين تم إلقاء القبض عليه رفقة صديقته صانعة محتوى و (instgrameuse) وفتاة اخرى و حجز كمية من مخدر القنب الهندي و الكوكايين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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